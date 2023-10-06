Москва, 6 октября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Тот факт, что президент России Владимир Путин ежегодно выступает на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» говорит о том, что он отдаёт должное форуму. Об этом 6 октября на пресс-конференции заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Владимир Смирнов Владимир Путин

Он напомнил, что в ходе форума политологи, бывшие политики получают информацию о том, что происходит в стране, какова позиция руководства государства.

Песков отметил, что выступление Путина было глубочайшим по содержанию, глава государства сделал много важных заявлений.

«Много важных заявлений, потребуется время для того, чтобы полностью проанализировать сказанное»,― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что речь идёт о действительно очень крупном, концептуальном, мировоззренческом выступлении президента.

«Его анализ мы видим, он продолжается», ― сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в этом году Валдайский клуб проводит юбилейное, 20-е заседание на Красной Поляне в Сочи. Оно пройдёт с 2 по 5 октября. Путин традиционно встретился с участниками клуба. Беседа российского президента с членами клуба «Валдай» продлилась 3 часа 40 минут.

В начале пленарного заседания российский лидер выступил с программной речью, которая заняла чуть более получаса. Глава Российского государства озвучил главные цели России в многополярном мире. Он подчеркнул, что построить будущее можно только своими руками, несмотря на то что жизнь постоянно вносит свои коррективы.

Также в числе затронутых тем ― конфликт на Украине, ситуация в Нагорном Карабахе и конфликт Азербайджана и Армении, российская экономика. В конце выступления на пленарной сессии Путин заявил, что укрепление многополярного мира неизбежно.