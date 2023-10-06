Москва, 6 октября, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил интерес представителей Азии, Африки и Ближнего Востока к юбилейному, ХХ заседанию Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Совершенно объяснимым образом повышается интерес к этому клубу: Азия, южная Азия, Африка, Ближний Восток, ОАЭ», — сказал Песков на брифинге.

Представитель Кремля рассказал журналистам об определенной трансформации состава участников форума. Он добавил, что многие представители западных стран отказываются от получения информации от России из первых рук.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 октября принял участие в пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Темой заседания в этом году стала «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Беседа Путина с участниками клуба продлилась 3 часа 40 минут.

Президент во время пленарного заседания клуба «Валдай» 5 октября озвучил главные цели России в многополярном мире. Глава государства подчеркнул, что построить будущее можно только своими руками. Глава государства также назвал условия для прочного мира.

Помимо этого, Путин подчеркнул, что укрепление многополярного мира неизбежно.