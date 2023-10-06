Вашингтон, 6 октября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Многие аналитики заявляли о плане президента России Владимира Путина дождаться усталости Запада от поддержки Украины и таким образом добиться победы, теперь видно, что этот расчёт сработал, говорится в статье, опубликованной 5 октября американским порталом Business Insider.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

Спор о том, нужно ли продолжать финансировать помощь Киеву, погрузил Конгресс США в хаос, теперь там основные споры ведут только по этому вопросу. Правое крыло Республиканской партии категорически против трат на Украину и даже отправило в отставку спикера нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти, заподозрив в планах уступить администрации США, говорится в статье.

«Пентагон заявил, что у него ещё есть миллиарды предварительно одобренной помощи, но в какой-то момент она закончится», — добавили журналисты.

Кроме того, отмечается, что усталость от Украины началась не только в США, в Словакии на выборах победила партия, пообещавшая прекратить финансирование Киева. В ФРГ набирает популярность партия «Альтернатива для Германии», которая также против помощи украинским властям.

Как сообщало ИА Регнум, споры в нижней палате Конгресса о помощи Киеву едва не спровоцировали прекращение финансирования правительственных программ. Это могло произойти, если бы до 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, законодатели не согласовали бюджет. Чтобы избежать шатдауна, приняли бюджет на 45 дней, в который не вошла помощь Украине.

Профессор политологии американского Университета Рутгерса Майкл Росси в сентябре заявил, что Европа взорвётся изнутри, если будет долго противостоять России, сохраняя санкции и оказывая помощь Украине. Он отметил, что российская сторона обладает достаточным ресурсом, чтобы держаться длительное время.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября заявил, что США продолжат поддерживать Украину. Он считает временным явлением невключение помощи Киеву в американский бюджет.