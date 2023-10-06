Краснодар, 6 октября, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Жительница Санкт-Петербурга по собственной невнимательности села не в тот поезд на станции Кавказская в Краснодарском крае, в то время как её дети продолжили следовать в другом составе. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба транспортной полиции Северо-Кавказского федерального округа.

Транспортная полиция Северо-Кавказского федерального округа

Начальник пассажирского поезда «Махачкала — Санкт-Петербург» сообщил полицейским, что одна из пассажирок села не в тот поезд, в то время как её дети продолжали ехать в другом составе.

«Полицейскими установлено, что 45-летняя жительница города Санкт-Петербурга следовала со своими несовершеннолетними детьми 4 и 17 лет на пассажирском поезде сообщением «Адлер — Санкт-Петербург». На станции Кавказская она решила выйти за продуктами, а вернувшись, перепутав пути, села в поезд сообщением «Махачкала — Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Правоохранители сразу взяли под эстафетное сопровождение по станции Сальск поезд с детьми и в результате этого доставили их на станцию Лихая, на которой дети встретились со своей матерью. Сотрудники транспортной полиции установили, что в отношении детей не совершались никакие противоправные действия, также не было угрозы их жизни и здоровью.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября правоохранители начали проверку после падения беременной женщины на пути в метро Екатеринбурга. После этого у неё диагностировали повреждение головы и правой ноги.

Женщина упала на станции «Проспект Космонавтов», и после этого движение поездов приостановили. Пострадавшая на тот момент находилась на третьем месяце беременности.