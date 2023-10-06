Нижний Новгород, 6 октября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде в Доме губернатора прошла премьера новой куклы знаменитого немецкого мастера Хильдегард Гюнцель, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Пресс-служба Дома губернатора

Отмечается, что Гюнцель специально приехала в Россию, чтобы представить свою новую куклу «с русской душой», над которой мастер работала три года.

Премьера стала возможной благодаря коллекционеру Ольге Лобачевой, создавшей галерею «Хрупкие мечты», где собраны куклы известного мастера.

Художница вплела в образ своего произведения частичку Нижнего Новгорода. Так, кукла Ася одета в праздничный крестьянский костюм молодой замужней женщины конца XVIII — начала XIX века.

Хильдегард Гюнцель (1945 г. р.) — знаменитая немецкая художница, модельер и дизайнер. Одна из самых популярных и известных кукольных мастеров в мире. Её произведения получили более 250 международных наград и премий.