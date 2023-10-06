Москва, 6 октября, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Украина в лице военкома Романа Истомина признаётся, что сил воевать с Россией у ВСУ больше нет, людской резерв истощён, а потому необходимость отправиться на передовую коснётся всех военнообязанных. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее представитель полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что каждый военнообязанный мужчина на Украине должен понять, что ему, скорее всего, придётся защищать родину с оружием в руках. По его словам, речь идёт не обо всём населении Украины, но обо всех военнообязанных гражданах.

По мнению политолога, когда украинский военком говорит, что всем военнообязанным придётся отправиться на фронт, то он тем самым подтверждает большие потери солдат ВСУ и необходимость в восполнении людского резерва.

«Украина в лице данного военкома признаётся, что сил воевать с Россией у них больше нет. Но выполняя директиву Запада — воевать до последнего украинца, они будут толкать всех на эту бойню, чтобы фактически уничтожить эту часть русского народа. Вообще хочется спросить этого военкома — что для него Родина? Это что, Вашингтон или Лондон? И защищать родной край от врага надо. Но враг никогда не был русским. Врагами всегда были западники, которые приходили и устраивали эту бучу и нищету», — отметил Кот.

Политолог сделал вывод, что украинский военком уже давно предал свою Родину, поскольку призывает сражаться на стороне Запада, который ведёт противостояние с Россией. Тем более что, как подчеркнул Кот, украинский народ всё равно остаётся исторически русским, а значит, Запад уже выполняет свою задачу в попытке нанести ущерб русскоязычному населению.

«Потому что если этот комиссар понимает что-то о Родине, то должен был бы поднять всех своих подчинённых и призывников и повести их на американское посольство, а потом на британское. А сейчас это не комиссар, а Иуда, который служит предателям», — поделился политолог.

Кроме того, по мнению эксперта, ситуация с активной мобилизацией населения на Украине способствует процветанию коррупции. Поскольку появляются всё новые желающие откупиться от повестки. Кот отметил, что военком, делая подобные заявления, увеличивает свою капитализацию.

«Потому что, запугивая людей, ты можешь повышать цены на возможность откосить от службы в украинской армии. То есть он просто торгует человеческими душами. Это такой персонаж недописанного Н. В. Гоголем произведения, из продолжения «Мёртвых душ». Ведь он торгует живыми людьми, как мёртвыми. Сам же не собирается идти в бой, сидит в тылу и бросает на передовую других», — обратил внимание Кот.

В начале месяца депутаты Верховной рады выступили с предложением отменить действующие предельные сроки пребывания на военной службе и разрешить офицерам и рядовым служить после достижения возраста 65 лет, а генералам — после 70 лет.

На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Мобилизация на Украине продлевалась уже несколько раз. Под мобилизацию на Украине, в частности, попадают люди, непригодные к службе. Так, на Украине на военную службу отправляют ограниченно годных. Мобилизации подлежат также мужчины с клинически излеченным туберкулёзом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, бессимптомным ВИЧ и болезнями эндокринной системы.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин 14 сентября сообщил, что ВСУ с начала российской спецоперации потеряли уже около 500 тыс. военных.