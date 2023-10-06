Баку, 6 октября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. МИД Азербайджана назвал «лицемерием» заявление французского президента Эммануэля Макрона об отказе Баку и Анкары от участия во встрече Европейского политического сообщества в Гранаде.

Lex CÃƒÂ°Mara/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

«Заявления президента Франции об отказе от участия Азербайджана и Турции в Гранаде — пример лицемерия», — говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Баку осудил обвинения со стороны французского лидера. В МИД страны отметили, что каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно Франция выступила против участия Турции во встрече, а заявление Макрона по этому вопросу назвало неподобающим для главы государства подходом.

МИД Азербайджана также отреагировал на призывы французской стороны оказывать давление на Баку и призвал Париж положить конец политике, направленной на поддержку и вооружение Еревана и препятствующей миру и стабильности в регионе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 октября отказался от встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, запланированной на 5 октября в ходе пятистороннего саммита в Гранаде. Обоих пригласили на переговоры с участием президента Франции, канцлера Германии и председателя Евросовета. По данным журналистов, Алиев настаивал, чтобы во встрече также участвовал президент Турции, но Париж и Берлин не согласились на это. В Азербайджане заявили, что Франция и Германия таким образом сорвали переговоры.

Лидер Франции 6 октября выразил сожаление по поводу того, что Алиев и Эрдоган отсутствовали на саммите в Гранаде. Он рассказал, что главными проблемами остаются гуманитарная ситуация в Армении и спор по поводу границы двух стран. Макрон также отметил, что Франция находится на передовой линии оказания поддержки Еревану и Нагорному Карабаху.