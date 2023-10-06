Амстердам, 6 октября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. В голландских городах Гааге и Ватерингине в ночь на 6 октября прогремели взрывы, в результате чего пострадал один человек. Об этом 6 октября сообщила полиция Нидерландов в соцсети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

По информации правоохранителей, первый взрыв произошёл в жилом доме в Ватерингине, находящемся на расстоянии пяти километров к юго-западу от Гааги.

«Зданию был нанесён ущерб в результате предполагаемого взрыва. Вспыхнул небольшой пожар. Один человек был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

После этого взрыв прогремел в Гааге, где в результате получил повреждения фасад здания на улице Баутеном. По данным полиции, никто не пострадал. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего, на данный момент неизвестно, имеется ли между двумя взрывами какая-либо связь.

Как сообщало ИА Регнум, в окрестностях британского города Оксфорда вечером 2 октября прогремел взрыв. Произошедшее напугало местных жителей, которые стали в социальных сетях делиться предположениями о причинах взрыва.

Позднее телеканал Sky News сообщил, что взрыв в Оксфорде произошёл из-за молнии, которая попала в генератор на предприятии, специализирующемся на получении топлива из отходов. В результате инцидента никто не пострадал.