Лондон, 6 октября, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Британские врачи выявили пять основных симптомов варианта штамма коронавируса «Омикрон» BA.2.86, или «Пирола», сообщило издание Сhronicle live.

Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

Основными признаками заражения вирусом специалисты назвали насморк, головную боль, боли в горле, утомление и чихание. Кроме того, у некоторых пациентов были специфические симптомы, в том числе появление сыпи на коже, язв на языке, покраснение пальцев рук и ног, диарея, хрипота, зуд в области глаз и их покраснение.

При этом у носителей нового варианта коронавируса обычно не выявляли повышения температуры. Также «Пирола» не вызывает одышки, которая появляется при поражении лёгких.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце сентября сообщила, что в России не выявляли случаев заражения «Пиролой», поэтому у российских врачей нет собственных наблюдений за новым вариантом инфекции. Она также заявила, что пока нет необходимости вводить в стране масочный режим.

Замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что «Пирола» не заразнее других разновидностей коронавируса. Такие опасения сначала были, но их опровергли учёные в Швеции и Китае, добавила она.