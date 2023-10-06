Екатеринбург, 6 октября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Группа из 13–15 подростков расстреляла двух 14-летних школьников в Екатеринбурге из пневматических пистолетов за отказ покупать вейпы. Об этом 6 октября сообщил источник в силовых структурах.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Как рассказал собеседник Ura.ru, к школьникам на остановке подошли двое и предложили купить вейпы, однако они отказались, и один из школьников использовал газовый баллончик для самозащиты.

«Когда мальчики шли домой, к ним подбежала толпа из 13–15 подростков и стала стрелять по ним. Одному из школьников пуля попала в голову», — сказал он.

Отмечается, что пневматическое оружие было у четверых нападавших подростков, школьника с ранением в голову доставили в медучреждение, где пулю извлекли и диагностировали множественные ссадины и ушибленные раны. Второй школьник не пострадал, сумев убежать.

Полиция задержала двух причастных к стрельбе подростков 2008 и 2005 годов рождения, правоохранители продолжают проверку.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября в Махачкале произошла массовая драка учащихся школ. Правоохранители выяснили, что подростки стали выяснять отношения из-за переписки одного из них с сестрой другого. В ходе конфликта 15-летний житель Шамильского района начал стрелять в воздух из пистолета, принадлежащего приятелю.

Посетитель ночного кафе в Миассе в Челябинской области 24 сентября устроил стрельбу из карабина во время конфликта двух женщин. Пули рикошетом попали в двух человек. Стрелявший скрылся с места происшествия.