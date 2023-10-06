Москва, 6 октября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. В Госдуме предложили предоставить судам возможность вводить запрет на приближение к человеку на определённое расстояние. Соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента внесли вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков, депутаты Сардана Авксентьева и Ксения Горячева.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Согласно документу № 452 947-8, опубликованному в думской базе, парламентарии предложили внести изменения в Гражданский кодекс, дополнив его статьёй 14.1 «Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином».

Даванков пояснил, что сейчас суд может запретить преследователю звонить человеку, отправлять ему письма в электронном и бумажном виде, однако норма, способная защитить от приближения и общения вживую с нарушителем, отсутствует.

«Оснований на это нет в Гражданском кодексе. Нужно заполнить этот пробел», ― подчеркнул парламентарий.

В качестве примера депутаты привели случай в Екатеринбурге, где мужчина убил бывшую возлюбленную. Он навязчиво преследовал женщину. Приволжский районный суд обязал его перестать писать и звонить, но не имел полномочий запретить приближаться из-за отсутствия в Гражданском кодексе соответствующей нормы. В результате случилась трагедия.

Авторы инициативы отметили, ссылаясь на международный опыт, что в странах, где ввели такие ограничения, сократилась вероятность повторного насилия или преступления в отношении жертвы. Поэтому депутаты предлагают законопроект для того, чтобы в дальнейшем защитить граждан.

«Запрет на приближение подразумевает ограничение свободы передвижения нарушителя, который может потенциально представлять угрозу для жизни и здоровья потерпевшего», ― уточнили в документе.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Екатеринбурге мужчина задушил молодую женщину. Он более двух лет её терроризировал, женщина писала заявления в полицию, однако к ответственности бывшего возлюбленного екатеринбурженки не привлекали.

В августе в Туапсе местный житель пытался зарезать знакомую. На 35-летнюю женщину он напал на пляже одного из санаториев в посёлке Сосновый. Из ревности он нанёс женщине не менее 15 ударов ножом.

В октябре в Московской области от ожогов умерла 38-летняя женщина, которую облил бензином и поджёг её бывший возлюбленный. Поджигатель смог скрыться.