Анкара, 6 октября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Грузовое судно под турецким флагом подорвалось на мине в Чёрном море, сообщило 5 октября Reuters.

Юрий Смитюк/ТАСС

Инцидент произошёл у побережья Румынии, недалеко от входа в Сулинский канал. Судно получило незначительные повреждения. Экипаж не пострадал.

«Судно бросило якорь, чтобы оценить ущерб», — пояснили в британской морской охранной компании Ambrey.

В материале говорится, что грузовой корабль бросил якорь в дельте Дуная недалеко от украинского терминала Вилково.

Связаться со стамбульским оператором судна, Kafkametler Maritime, для получения комментария журналистам не удалось. При этом источник в украинском правительстве подтвердил, что грузовое судно подорвалось на мине, и добавил, что это, вероятно, был боеприпас времён Второй мировой войны.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Минобороны России сообщило, что передвижение на северо-западе Чёрного моря представляет для мореплавателей опасность из-за мин. Российские военные обнаружили украинскую морскую мину, дрейфовавшую и создавшую угрозу судам. В связи с этим в ведомстве указали на безответственность украинских ВМС.

В Чёрном море на торговом судне, шедшем под флагом Того, 20 сентября прогремел взрыв. Судно на момент взрыва находилось поблизости от дунайского рукава Сулина. На борту находились 12 членов экипажа.

В сентябре 2022 года корабль ВМС Румынии подорвался на мине в Чёрном море. Инцидент произошёл примерно в 46 км к северо-востоку от порта Констанца. Корабль из-за сильного ветра не смог уклониться от мины.