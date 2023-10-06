Казань, 6 октября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. В районе станции Бугульма Куйбышевской железной дороги в Татарстане трое молодых людей подожгли релейный шкаф, они задержаны, сообщил 6 октября источник ИА Регнум.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Инцидент произошёл в четверг, 5 октября.

По данным собеседника агентства, сотрудники железной дороги обнаружили следы горения на одном из релейных шкафов. На движение поездов инцидент никак не повлиял.

По данным источника, совершили поджог 16-летний Илья Г., 20-летний Адель С. и 22-летний Артур Г., которые познакомились в одном из мессенджеров с куратором, предложившим им гонорар по 5 тыс. рублей каждому за поджог релейного шкафа. Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября в Истринском городском округе Подмосковья неизвестные попытались поджечь релейный шкаф на Московской железной дороге.

После себя на месте преступления диверсанты оставили несколько бутылок из-под пива и тару с остатками зажигательной смеси. Железнодорожное оборудование не пострадало.

Диверсии на объектах транспорта участились в конце прошлого года. Поначалу уголовные дела за поджоги объектов РЖД возбуждались по статье «Умышленное уничтожение имущества», однако при раскрытии тех или иных преступлений стало выясняться, что исполнители чаще всего были завербованы спецслужбами Украины.

В августе МВД зарегистрировало резкий рост количества сообщений из регионов об использовании украинскими телефонными мошенниками новой тактики, при которой они не только пытаются похитить деньги обманутых россиян, но также вовлечь их в совершение терактов и диверсий.

Чаще всего злоумышленники начинают беседу с потенциальными жертвами с помощью стандартных приёмов, а потом просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких, требуя во избежание этого совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.