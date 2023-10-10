Москва, 10 октября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. 10 октября на площадке Российского экологического форума в Москве стартовал новый сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». В 2022 году к ней присоединилось более 2 млн человек. Им удалось собрать 63,3 тыс. тонн макулатуры, что эквивалентно тысячам спасенных деревьев. Как отмечают эксперты, от совершенствования системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), в том числе, с макулатурой, зависит сохранность земель, чистота рек и озер, санитарное благополучие, а главное — качество жизни людей.

Cleverekb.ru В России стартовала акция по сбору макулатуры «БумБатл»

Акция «БумБатл», направленная на сокращение излишнего потребления бумаги и формирование экологической культуры, пройдёт уже в четвёртый раз. И в этом сезоне её участники готовятся установить новые рекорды в поддержку нацпроекта «Экология», который реализуется по решению президента.

«Для формирования новой модели поведения нашего общества важно не на словах, а на деле отказаться от излишнего потребления, выбирать более экологичную упаковку, сортировать отходы и в целом смотреть в сторону переработки вторичных материальных ресурсов», — подчеркнул генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

В новом сезоне принять участие в акции смогут не только школьники, студенты, воспитанники детских садов, но и каждый житель страны. Побороться за лидерство в индивидуальном зачёте можно с 10 октября по 15 ноября. Бумагу будут сдавать и представители крупных производственных предприятий, бизнеса и общественных организаций. Коллективные заявки на участие принимаются с 10 октября по 2 ноября.

«К 2030 году по нацпроекту «Экология» в стране необходимо обеспечить сортировку 100% отходов. Примерно пятую часть в мусорном ведре россиянина занимает именно макулатура. Такие объединяющие инициативы как «БумБатл» позволяют обратить внимание на эту важную и пригодную для переработки фракцию, и в целом прививать современному обществу новые подходы в сортировке отходов», — отметила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

По её словам, «бумажная битва» в формате соревнований с каждым годом привлекает всё больше участников, среди которых не только образовательные учреждения, но и компании, ориентирующиеся на ESG-подходы в работе своих предприятий — то есть на принципы, подразумевающие бережное отношение к природе, работникам и обществу.

БумБатл.рф Акция «БумБатл»

В 2023 году «БумБатл» пройдет под эгидой Всероссийского общественного экологического движения «Экосистема». В рамках акции волонтёры проведут серию экологических мероприятий в каждом регионе страны. Сдача макулатуры поможет сократить объемы мусорных полигонов и помочь сохранить лесной фонд России.

«Уже на подготовительном этапе акции видно, насколько молодые россияне вовлечены в экологические вопросы и в экологическую политику, что не может не радовать. Молодые люди прекрасно представляют, сколько нужно вырубленных деревьев для производства бумаги. Поэтому для сохранения экологии самым правильным решением является использование вторсырья. Сбор макулатуры становится экологическим трендом. Поэтому в рамках акции «БумБатл» мы планируем запустить несколько интересных и вовлекающих в повестку мероприятий», — подчеркнул сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Пять экологических уроков провели для школьников в Еврейской автономной области. «Уроки направлены на развитие экологической ответственности среди молодёжи нашей страны. Благодаря таким урокам ребята узнали о видах макулатуры, которые подлежат переработке и о том, как правильно упаковывать и сдавать макулатуру. Также в образовательных учреждениях нашей области планируется организовать сбор макулатуры. Все мероприятия проводимые в рамках «БумБатла» развивают экологическую ответственности среди молодого поколения нашей страны, что очень нужно для развития экологии в будущем», — сказал ИА Регнум региональный координатор Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» Иван Крючков.

Экологические мероприятия пройдут и в новых регионах России. Например, в Бердянске Запорожской области состоится мастер-класс «Вторая жизнь бумаги». Региональный координатор Всероссийского движения экологического общественного движения «Экосистема» Татьяна Попович в беседе с ИА Регнум отметила, насколько важно вовлекать в экологические темы как можно больше людей и призвала всех россиян присоединиться к «БумБатлу».

Участники московского старта «БумБатла» отправят в путешествие по регионам России символов акции — маскотов БумБоя и БумМашу. По словам организаторов, такой тур привлечёт внимание к теме сбора и переработки макулатуры жителей разных городов. Также в планах «маскотов» посетить образовательные учреждения в шести регионах страны. В каждом из них участников пригласят на тематические мастер-классы и экоквесты.

Чтобы принять участие в акции «БумБатл», необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, затем выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема и отнести бумагу туда. В завершение акции оргкомитет определит лидеров по объёмам сданного бумажного сырья среди детских садов, школ, ссузов, вузов, компаний и в индивидуальном зачете. Также будут объявлены самые результативные регионы страны.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Экология» — комплексное улучшение экологической обстановки, повышение качества жизни и здоровья россиян, экологическое воспитание и просвещение молодежи. Благодаря нацпроекту в России формируется современная система обращения с ТКО: она рассчитана на два потока отходов — мокрых (неперерабатываемые) и сухих (будущее вторсырье).

Контейнеры для обустройства хозяйственных площадок появляются по всей стране, теперь раздельный сбор доступен каждому россиянину. В регионах появляются предприятия по обращению с отходами: их размещению, обработке (сортировке) и утилизации (переработке). Это не только поможет снизить экологическую нагрузку на природу и уменьшить количество захораниваемых отходов, но и позитивно скажется на экономике: появятся новые рабочие места.

Благодаря нацпроекту к 2030 году 100% отходов, образующихся в стране, будут проходить сортировку. Объем отходов, которые направляются на захоронение на полигоны, снизится в два раза по сравнению с уровнем 2018 года, а половина всех образуемых отходов будут использованы повторно.