Стокгольм, 6 октября, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Лауреатом Нобелевской премии мира стала иранская правозащитница Наргес Мохаммади, сообщила 5 октября пресс-служба Нобелевского комитета академии наук Швеции.

ТАСС/ EPA/MAGALI GIRARDIN Правозащитница Наргес Мохаммади

«Комитет принял решение присудить премию мира 2023 года Наргес Мохаммади за её борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех», — рассказали в комитете.

Мохаммади является вице-президентом центра «Защитники прав человека». Её неоднократно арестовывали и помещали в тюрьму в Иране за действия против национальной безопасности. Всего на премию мира в этом году выдвинули 351 кандидата.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому драматургу Юну Фоссе. 4 октября премию Нобелевского комитета присудили за открытия в химии выходцу из СССР Алексею Екимову и американцам Мунги Бавенди и Луису Брюсу за синтез квантовых точек.