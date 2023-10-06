Москва, 6 октября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про косметические маски из навоза, передержку для рыб, вакансию воспитателя для поросят и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Фото телеграм-канала «Воронеж №1» «Дворец-туалет» в Воронеже

Центральный федеральный округ

В столичных элитных салонах красоты стали предлагать клиентам маски из козьего навоза. «Московская хроника» узнала, что экзотическая процедура стоит недешево: около 30 тысяч рублей. В салонах уверяют, что маска отлично питает волосы и лучше всего подходит для блондинок.

Касимов продолжает удивлять «Рязанскую сплетницу». Теперь здесь связали самую большую авоську в России. Она выше человеческого роста! Рекорд официально зарегистрирован. Всего на авоську ушло 5500 метров полиамидного шнура, который предоставили предприятия по производству товаров для рыболовства.

В Орле раскололась местная достопримечательность — Монтажный дуб. «Орлиный взор» напоминает, что дуб посадили в 1861 году в честь отмены крепостного права. Полвека назад дерево раскололось пополам. Вначале трещину латали бетоном, а с 2021 года — монтажной пеной, которая должна была дать дереву шанс восстановиться. Получилось иначе. Впрочем, специалисты надеются, что дерево выживет.

Другая история случилась с необычной достопримечательностью Воронежа: здесь решили снести дворец-туалет, который стоял на набережной. «Воронеж №1» уточняет, что вместо закрытого «дворца» появятся обычные туалеты, причем сразу три.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге при входе на Витебский вокзал сотрудники охраны заметили в рюкзаке 16-летней девушки кастет. По словам девушки, он нужен для походов в школу, передают «78 Новости». О том, что в петербургских школах непросто, можно судить по другой новости: на днях ссора двух шестиклассников на юге города закончилась перестрелкой из пневматического пистолета.

В Светлогорске Калининградской области спасателям пришлось извлекать из дымохода обнаженного мужчину. Вызов запомнится им надолго. В службе МЧС уже шутят, что, возможно, Санта-Клаус прибыл в регион слишком рано. Вытаскивали бедолагу пять человек, знает «Клопс». Как он оказался в дымоходе, выясняет полиция.

Интересный факт передает «Балтийский форпост». При общепризнанном туристическом буме Калининград стал самым дешевым городом по цене аренды жилья туристами. «Это противоречит всем рыночным законам, и тем не менее именно в Калининграде такое жилье стоило в истекшем сезоне дешевле, чем во всей остальной России», — сообщает канал.

Приволжский федеральный округ

Странное имя дали ребенку башкирские родители. Они назвали девочку Мишей. «Хотелось бы думать, что это Мишель, но в свидетельстве рождения ребенок записан именно как Миша», — удивляется «Башкирский домовой» и желает «сил и терпения юной соотечественнице».

В Татарстане появился претендент на звание самого обиженного человека года. Тридцатилетний житель деревни Тукай сильно расстроился, когда его прогнали из дома, куда он пришел в гости. В итоге он решил поджечь дом и уничтожить расстроивших его мужчин. План сработал наполовину — дом и пристройки сгорели, но мужики успели выбраться. Поджигателя задержали, пишет Mash Iptash.

В Сызрани лицеистка подтвердила и улучшила свой же рекорд на скорочтение: она прочла за минуту 543 слова! Почти десять слов в секунду. «Злой самаритянин» узнал, что суперспособность девочки первой заметила библиотекарь, которая поразилась, как быстро она читает книгу за книгой.

Южный федеральный округ

На Кубани женщина «похоронила» своего недавнего мужа, с которым разводится: установила могильный крест, обустроила «могилку» с «датами жизни». «Спи спокойно в аду. Помнить не будем. Скорбеть не будем», — написала она. Мужчина пожаловался в полицию, однако там сказали, что художественную инсталляцию не получится оформить даже как хулиганство, передает «Утренний юг».

По улицам Волгограда на протяжении четырех часов везли огромный пароперегреватель на тягаче. «Сталингумрак» рассказывает, что мероприятие оказалось очень масштабным и зрелищным: по пути следования негабаритного груза пришлось отключать контактные сети трамваев и троллейбусов.

Северо-Кавказский федеральный округ

Полгода чабаном в Дагестане поработала туристка из Подмосковья. Еще весной она вместе с сельскохозяйственным кооперативом отправилась на перегон овец. Все лето она провела в горах, а осенью отправилась перегонять скот обратно. Путь составил более трехсот километров. Сотрудники кооператива оценили смелость женщины. Теперь ей хотят предложить работу бухгалтера в агрофирме, пишет NewsTracker.

Уральский федеральный округ

Тем временем в Челябинской области свинокомплекс разместил вакансию воспитателя для поросят. Зарплата — 2–3 тысячи рублей в сутки. По словам «Страноведа», от воспитателя ждут, что он будет заботиться о поросятах и играть с ними «в догонялки, прятки и веселые старты», а еще «доносить свои мысли, чтобы поросята понимали и повиновались».

Сибирский федеральный округ

В парке «Изумрудный» в Барнауле начали вылавливать рыбу, которая иначе замерзнет зимой. Ее перемещают в более крупные водоемы города. Барнаульцев просят помочь и брать рыб на передержку в большие аквариумы, рассказывает «Регион 22».

«Зона 54» передает продолжение истории про самолет, которому в сентябре пришлось сесть на пшеничном поле в Новосибирской области. Он до сих пор там стоит, и авиакомпания с местными властями ищут способы, как его вывезти. Например, предлагают выровнять поле грейдером, залить водой, чтобы сделать каток, и надеяться, что самолет взлетит.

Дальневосточный федеральный округ

На Камчатке нетрезвый мужчина проиграл спор о том, что на тракторе переедет через речку. Посреди реки он застрял. Пришлось вызывать спасателей. «Масс медиа Камчатка» пишет, что мужчину с признаками переохлаждения госпитализировали в местную больницу. Трактор остался в воде.

Странную картину заметили в супермаркете Владивостока: ребенок ходил с девушкой, которая разрешала ему надкусывать все овощи на прилавке. «Поступок возмутительный, как ни посмотреть. Мало того, что ребенок с позволения взрослого портит товар, так еще и сам может пострадать, пробуя немытые овощи, или занесет инфекцию и пострадают другие», — возмущается «Восток-Медиа».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 13 октября.