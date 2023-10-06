Москва, 6 октября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что он находится в больнице в тяжёлом состоянии из-за онкологического заболевания.

Илья Питалев/РИА Новости Николай Дроздов

«Сволочи какие, вот мерзавцы», — заявил Дроздов в беседе с телеканалом «Звезда».

Телеведущий рассказал, что находится дома с женой. Также он в шутку отметил, что его уже не раз успели «похоронить».

По данным источника ИА Регнум, самочувствие Николая Николаевича действительно недавно ухудшилось, но госпитализация ему не потребовалась. По словам собеседника, речь действительно может идти об обнаружении опухоли, и ведущему назначили процедуры в больнице в дневное время, после которых он будет возвращаться домой.

В конце августа в СМИ также появилась информация о госпитализации 86-летнего телеведущего в одну из столичных клиник из-за некоторых изменений в показателях крови.

В январе Дроздов также попал в больницу после неудачного падения на улице.

Советский и российский учёный-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов наиболее известен как телеведущий телепередачи «В мире животных» (1977–2018 гг.). Он также является заслуженным журналистом Российской Федерации и лауреатом Премии правительства.