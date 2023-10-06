Москва, 6 октября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Россия примет своих соотечественников в случае, если власти Латвии выселят их из республики. Об этом 6 октября заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в эфире телеканала «Россия-24».

Известия/Константин Кокошкин

«Понятно, что Российская Федерация сделает всё возможное для того, чтобы, если дело дойдёт действительно до возвращения наших соотечественников на родину, то они будут обустроены», — сказал он.

Дипломат напомнил, что в России действует программа по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих за границей.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября латвийское правление по делам гражданства и миграции направило письма с уведомлением об истечении срока действия вида на жительство 3255 проживающим в республике гражданам России. В это число вошли люди, которые не смогли сдать экзамен на знание латышского языка.

Глава управления республики Майра Розе 18 сентября заявила, что власти Латвии вышлют тысячи проживающих в ней граждан России, которые не сдадут экзамен по латышскому языку. Она уточнила, что уехать должны будут 3600 человек.