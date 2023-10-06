Москва, 6 октября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Правящая в Польше партия «Право и справедливость» (PiS), несмотря на весь её евроскептицизм, едва ли будет добиваться выхода Варшавы из Европейского союза, считает Станислав Кувалдин, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН. Об этом он заявил 6 октября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск обвинил лидера PiS Ярослава Качиньского в том, что тот располагает планами по выходу Польши из Евросоюза.

Кувалдин объяснил, что сейчас избирательная кампания в Польше вышла на финишную прямую. И политические силы, связанные с Туском, прилагают максимум усилий для того, чтобы каким-то образом сместить «Право и справедливость». В таких условиях приходится максимально использовать страхи тех, кого не устраивает нынешнее многолетнее правление этой партии. Между тем нынешний оппозиционный Качиньскому избиратель настроен проевропейски. Для него пребывание в рамках Европейского союза — это благо, в том числе для либерально и социал-демократически настроенных граждан.

«Для них структуры ЕС предоставляют определённые гарантии того, что «Партия и справедливость» не сможет проводить не очень устраивающую их политику. Иными словами, чтобы в Польше не установилась авторитарная власть, чтобы под контроль не были поставлены все СМИ», — объяснил Кувалдин.

Как следствие, один из самых больших страхов этого электората состоит в том, что Польша покинет Евросоюз. Однако, как полагает Кувалдин, скорее всего, Туск просто пугает своих избирателей, чтобы они пришли на участки и проголосовали.

Эксперт объяснил, что, с одной стороны, «Право и справедливость» — это партия, которую отличает евроскептицизм. Она пытается отстоять самостоятельность польского правительства от регулирования со стороны Брюсселя. Идеологи этой партии называют ЕС силой наднациональной бюрократии, которая хочет подчинить национальные государства, лишить их идентичности, а Брюссель считает проводником германских интересов.

Однако, с другой стороны, Польша — это довольно крупный получатель европейских средств. Кувалдин подчеркнул, что сельское хозяйство Польши едва ли сможет существовать на нынешнем уровне без поддержки со стороны ЕС. Без его аграрных субсидий польское сельское хозяйство довольно быстро впадёт в кризис.

«Какой-то уровень производства, конечно, сохранится, но сельское население очень быстро лишится довольно многих средств, за счёт которых оно существует. Многие хозяйства, особенно мелкие, рентабельны только потому, что получают поддержку ЕС», — сказал эксперт.

А тем временем именно за сельского избирателя сейчас в Польше идёт очень острая борьба. Каждая из конкурирующих партий хочет получить голоса деревни. Образованные и хорошо зарабатывающие жители крупных городов поддерживают оппозицию. Средние и мелкие города тяготеют к правым силам.

«А вот в деревне «Право и справедливость» довольно сильно просела на последних выборах в 2019 году. До этого она получала там абсолютное большинство голосов», — рассказал Кувалдин.

С такими выводами согласен Дмитрий Буневич, историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований. Он также считает, что заявление Туска продиктовано логикой предвыборной борьбы. Лидер «Гражданской платформы» пытается напугать электорат и мобилизовать тех, кто не хочет выхода из Евросоюза.

«Иными словами, это страшилка, — сказал Буневич. — Естественно, Качиньский и его партия не стремятся вывести Польшу из ЕС, что было бы для неё очень серьёзным экономическим ударом. Однако Варшава хотела бы быть в Евросоюзе на особом положении. То есть не подчиняться Брюсселю в тех вещах, которые ей не нравятся, получать дотации, выстраивать особые отношения с США, чтобы таким образом уравновешивать непростые отношения с Берлином и Брюсселем и усиливать собственные позиции в регионе».

При этом он напомнил, что отношения Польши с Европейским союзом действительно ухудшаются, причём уже восемь лет. Но полякам не нужен разрыв с ЕС, так как от членства в нём они получают слишком много экономических преференций. В свою очередь, у ЕС нет правового механизма для того, чтобы выгнать Польшу, даже если в Брюсселе этого сильно захотят.

«Из Евросоюза нельзя исключить. Можно лишь выйти добровольно, как это сделала Великобритания. Но в ближайшие пять лет никакого выхода Польши из ЕС не случится», — сказал Буневич.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Туска, у него «всё больше сигналов», свидетельствующих о том, что Качиньский располагает «хорошо подготовленными планами» по выходу Польши из Европейского союза. Если это случится, то, как прогнозирует лидер «Гражданской платформы», последствия для Польши будут в сто раз хуже, чем для Великобритании. Туск уверен, что 80% поляков довольны членством в ЕС, откуда течёт целая река денег.

С такими прогнозами Туск выступает уже не первый раз. Так, 28 сентября он заметил, что либо поляки выведут PiS, либо она «выведет нас из Евросоюза».

Между тем, по словам министра юстиции Польши Збигнева Зебро, из-за правил Европейского союза его страна начала терять свой суверенитет, в то время как ФРГ хочет построить единое европейское государство.