Стокгольм, 6 октября, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Власти Швеции могли бы начать поставлять Украине военные самолёты при условии принятия страны в НАТО. Об этом 6 октября заявил министр обороны королевства Пол Юнсон, его слова процитировало агентство Reuters.

SANDOR UJVARI/ЕРА/ТАСС Истребители Saab JAS 39 Gripen

«Условием возможного предоставления истребителей Украине было бы членство Швеции в НАТО», — сказал он.

До этого момента Швеция направила Украине 14 пакетов военной помощи, в последний из которых (на 2,2 миллиарда шведских крон — около €189 млн) вошли главным образом боеприпасы и запчасти к ранее переданным системам. Шведские власти подали заявку на вступление в альянс в мае 2022 года вместе с Финляндией, однако её до сих пор не одобрили Венгрия и Турция.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинские лётчики уже начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. По его словам, на тот момент шли переговоры о передаче этих истребителей ВСУ.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 21 августа рассказал, что шведская сторона пока не собирается передавать Украине истребители JAS Gripen. Он пояснил, что королевству, которое не входит в НАТО, нужно иметь возможность самостоятельно защищаться.

Ранее 6 октября замглавы МИД России Александр Грушко рассказал, что Москва будет укреплять своё северо-западное направление из-за действий Финляндии, которая весной вступила в НАТО и начала строить вдоль российской границы защитные сооружения. Он подчеркнул, что у России есть все военно-технические и другие возможности, чтобы отвадить НАТО от любых опасных планов в отношении страны.