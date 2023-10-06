Москва, 6 октября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Вертолёт ВМФ России Ка-29 6 октября уничтожил в Чёрном море украинский безэкипажный военный катер, который шёл к Крыму, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Виталий Невар/ТАСС Вертолет Ка-29

Катер российские военные уничтожили в 10:45 мск при попытке ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

«В ходе патрулирования вертолётом морской авиации Черноморского флота Ка-29 в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ», — сообщили в ведомстве.

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