Российский военный вертолёт уничтожил катер ВСУ в Чёрном море
Москва, 6 октября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Вертолёт ВМФ России Ка-29 6 октября уничтожил в Чёрном море украинский безэкипажный военный катер, который шёл к Крыму, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Виталий Невар/ТАСС
Вертолет Ка-29
Катер российские военные уничтожили в 10:45 мск при попытке ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
«В ходе патрулирования вертолётом морской авиации Черноморского флота Ка-29 в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ», — сообщили в ведомстве.
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