Киев, 6 октября, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Каждый военнообязанный мужчина на Украине должен понять, что ему, скорее всего, придётся защищать родину. Такое заявление сделал представитель полтавского областного военкомата Роман Истомин.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придётся защищать родину с оружием в руках», — приводит слова Истомина «Страна. ua».

На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Мобилизация на Украине продлевалась уже несколько раз. Под мобилизацию на Украине, в частности, попадают люди, непригодные к службе. Так, на Украине на военную службу отправляют ограниченно годных. Мобилизации подлежат также мужчины с клинически излеченным туберкулёзом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, бессимптомным ВИЧ и болезнями эндокринной системы.

Кроме того, изначально настроенные сражаться за ВСУ украинцы начали массово уклоняться от мобилизации, чтобы не погибнуть на фронте. Пригодных к мобилизации отлавливают прямо на улицах. Украинский военнопленный рассказал, что на передовую его забрали прямо с улицы, когда он возвращался домой с работы. По его словам, к мобилизованным на Украине относятся плохо. Другой пленный полгода скрывался от мобилизации, не желая воевать за олигархов.

Бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато 17 сентября заявил, что население Украины находится под угрозой полного исчезновения. Он напомнил, что Украинский институт будущего в начале июня заявлял о 29 млн человек, проживающих на Украине. При этом 2 октября бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что население Украины к сегодняшнему дню сократилось до 23 млн человек и продолжает уменьшаться. По его словам, трудоспособная молодёжь Украины массово уезжает из страны.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин 14 сентября сообщил, что ВСУ с начала российской спецоперации потеряли уже около 500 тыс. военных.