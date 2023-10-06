Ханты-Мансийск, 6 октября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) под колёсами автомобиля погибли мать с грудным ребёнком. Женщину с младенцем сбил подросток за рулём отечественного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МВД.

УМВД России по ХМАО — Югре

В полиции уточнили, что инцидент произошёл днём 5 октября в деревне Лямина на улице Лесной.

«Семнадцатилетний водитель, управляя автомобилем «Лада-Веста», не справился с управлением, съехал на левую по ходу движения обочину и тротуар, где совершил наезд на пешеходов», ― говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.

В результате 33-летняя женщина и грудной ребёнок скончались на месте. Также пострадал мужчина 1988 года рождения. Его госпитализировали.

С места происшествия подозреваемый скрылся. Его личность установили, он задержан.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Также на подростка составили административные протоколы о нарушении Правил дорожного движения.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября мотоциклист сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе на юге Москвы. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших доставили в больницу.

В Дагестане 24 сентября водитель автомобиля нарочно сбил ребёнка, катавшегося на велосипеде. На кадрах видео мальчика догоняет автомобиль «Жигули», машина разворачивается и задним ходом намеренно сбивает его с ног. После этого двое молодых людей вышли из машины и начали толкать пострадавшего. Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. По имеющейся информации, ему 15 лет. Подростка доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.