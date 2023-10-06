Хельсинки, 6 октября, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Для поддержания наступательных действий на различных участках фронта украинской армии необходимо пополнить количество артиллерийских орудий и запас боеприпасов. Об этом 6 октября заявил военный эксперт финского издания Iltalehti Эмиль Кастехельми.

Сергей Корсун ИА Регнум

По мнению аналитика, главной проблемой украинских военных в будущем году будет нехватка производственных мощностей военно-промышленного комплекса, что может ослабить контрнаступление ВСУ.

«Решения по оснащению Украины сейчас крайне необходимы. В идеале страна должна одновременно поддерживать огневую активность в нескольких точках фронта, использовать огонь непрямой наводкой для отражения будущих российских атак и иметь значительный запас боеприпасов и техники для будущих атак», — сказал он.

Именно эти вопросы окажут в 2024 году влияние на ход российской СВО и на предстоящие попытки Киева вести контрнаступление, отметил Кастехельми.

Эксперт также указал на необходимость наращивания Киевом совместного с Западом военного производства, которое в данный момент не соответствует потреблению. Он также уточнил, что ещё одной проблемой ВСУ является изношенность различных систем артиллерии, а ввиду того, что западные страны уже поставили ВСУ большую часть этого вида вооружений, их новые поставки скоро ограничат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 октября журналист и экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил о крахе контрнаступления ВСУ, так как в результате него Россия заняла новые территории и стала ещё сильнее. Он почеркнул, что западные санкции не сработали и лишь укрепили российскую экономику, а популярность президента России Владимира Путина только выросла.

Российский лидер 5 октября заявил, что украинские войска с начала контрнаступления в июне потеряли более 90 тысяч человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. Путин добавил, что также ВСУ потеряли за это время 557 танков и почти 1900 единиц прочей бронетехники. Россия спокойно идёт к достижению целей спецоперации и реализует все поставленные задачи, подчеркнул президент.