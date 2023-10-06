Москва, 6 октября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Полиция обнаружила в квартире на улице Гончарова тело мужчины. По оценкам криминалистов он скончался около года назад. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

В полицию обратились соседи пенсионера. По их словам, они давно не видели мужчину. Если раньше он хотя бы иногда выходил из дома посидеть на лавочке, то последнее время никто из соседей его не видел. Жители многоэтажки на улице Гончарова несколько раз пробовали стучать и звонить в дверь, но им никто не открыл.

«3 октября в ходе проверки по адресу пропавшего мужчины сотрудники полиции вскрыли квартиру и обнаружили мумифицированный труп 88-летнего пенсионера. Давность наступления смерти, по мнению криминалистов, около 1 года», — рассказал собеседник агентства.

Тело направили на экспертизу для установления причины смерти. Полиция начала проверку. Известно, что у мужчины не было ни жены, ни родственников.