Дамаск, 6 октября, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Количество жертв атаки террористов на военное училище в городе Хомсе на западе Сирии возросло до 89 человек. Об этом 6 октября сообщил минздрав республики в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Stringer/XinHua/Global Look Press Пострадавший в результате теракта в военном училище в городе Хомсе

По информации ведомства, число пострадавших увеличилось до 277 человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 октября сообщалось оне менее 80 погибших и 240 раненых в результате атаки дронов на военный колледж в Хомсе. По информации сирийского минобороны, теракт с использованием беспилотников с минами на борту произошёл во время церемонии выпуска курсантов.

Правительство Сирии объявило трёхдневный траур по погибшим в результате атаки. Сирийский МИД обратился к ООН и Совбезу всемирной организации с требованием осудить нападение на военный колледж в Хомсе.

Президент России Владимир Путин позднее в этот же день выразил соболезнования своему коллеге из Сирии Башару Асаду после террористической атаки на военное училище в Хомсе. Глава государства осудил террористическую атак и выразил надежду, что организаторы теракта понесут заслуженное наказание.