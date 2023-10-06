Токио, 6 октября, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки исключат из рядов партии «Общество обновления Японии». Такое решение приняла дисциплинарная комиссия политической организации. Об этом 6 октября сообщила газета Sankei.

AFLO/Global Look Press Мунэо Судзуки

В партии уточнили, что членством в «Обществе обновления Японии» парламентарий поплатится за посещение России в начале октября в нарушение установленного порядка. В ходе поездки Судзуки встретился с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко и вернулся в Японию 5 октября. При этом предварительного заявления, как это обязывают правила, он не подавал.

Ожидается, что решение об исключении Судзуки из партии окончательно утвердят 10 октября.

Как сообщало ИА Регнум, во время выступления на пленарной сессии юбилейного, ХХ заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу с Японией, если она выступит с такой инициативой. Он напомнил, что именно японская сторона ввела антироссийские санкции, а не наоборот, поэтому предложения не должны исходить от России.

В Японии намерены продолжить санкции против России, при этом предполагают исходить в отношениях с Москвой из своих национальных интересов. В то же время глава МИД Японии Ёко Камикава подчеркнула, что позиция Токио в отношении Москвы о решении территориальной проблемы, касающейся «северных территорий» (так в Японии называют Хабомаи, Итуруп, Кунашир, Шикотан) и заключения мирного договора, остаётся неизменной.