Москва, 6 октября, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Сирии Башару Асаду после террористической атаки на военное училище в Хомсе. Телеграмму 6 октября опубликовали на сайте Кремля.

Stringer/XinHua/Global Look Press Пострадавшему в результате террористической атаки на военное училище в Хомсе оказывают медицинскую помощь

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в городе Хомс», — говорится в сообщении.

Путин осудил атаку, в результате которой погибли множество женщин и детей, а также выразил надежду, что организаторы теракта понесут заслуженное наказание.

Российский лидер отметил, что Москва собирается и далее взаимодействовать с партнёрами из Сирии в вопросах борьбы с терроризмом.

Глава государства также попросил своего сирийского коллегу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненным в результате террористической атаки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 октября не менее 80 человек погибли при атаке дронов на военный колледж в городе Хомсе, которая произошла во время церемонии выпуска курсантов. Власти Сирии объявили трёхдневный траур по жертвам теракта.

Позднее в этот же день стало известно, что количество погибших при теракте в Хомсе увеличилось до 89 человек. Ещё 277 человек пострадали.