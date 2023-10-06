Москва, 6 октября, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Российские ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое. Об этом 6 октября сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и самолёты штурмовой авиации группировки войск «Запад» нанесли двенадцать ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад», — сказал Зыбинский.

Кроме того, на купянском направлении российские истребители Су-34 нанесли семь авиационных ударов по пунктам временной дислокации украинских подразделений в районах населённых пунктов Невское и Новолюбовка.

Также военный сообщил, что ВСУ потеряли до роты живой силы. Российские военные также уничтожили два танка, семь миномётов, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, шесть пикапов, два украинских дрона.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября в Минобороны сообщили об успешных атаках штурмовиков Су-25СМ и вертолётов Ка-52 на краснолиманском направлении. Экипажи лётных боевых машин нанесли удары по позициям ВСУ в ДНР. Цели ударов достигнуты.

В сентябре бойцы ВСУ пожаловались на российское господство в воздухе и разведывательно-ударные вертолёты нового поколения Ка-52 «Аллигатор».

Журналисты издания Business Insider 24 сентября назвали вертолёты Ка-52, ударные беспилотники «Ланцет» и фугасные авиабомбы самыми смертоносными и грозными видами российского оружия в украинском конфликте.