Кстово, Нижегородская область, 6 октября, 2023, 10:25 — ИА Регнум. В городе Кстово в Нижегородской области пятилетний мальчик утонул в бассейне во время занятий по плаванию, следователи возбудили уголовное дело. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба регионального СК.

СУ СК России по Нижегородской области

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 5 октября. На занятии по плаванию в одном из бассейнов в Кстово пятилетний мальчик остался вне поля зрения тренера и ушёл под воду.

«После извлечения ребенка из воды, несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть», — отмечается в сообщении.

Для установления причины гибели мальчика проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября россиянин утонул во время купания в море в Абхазии. Мужчина 1972 года рождения отдыхал около села Алахадзы в Гагрском районе.

Сотрудник винодельни, расположенной на севере Италии, погиб 15 сентября от отравления ядовитыми парами, помогая своему коллеге выбраться из резервуара для вина. Мужчина вытащил своего напарника, однако сам упал на дно ёмкости и захлебнулся в вине.