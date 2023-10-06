Москва, 6 октября, 2023, 10:05 — ИА Регнум. В течение года Федеральная служба безопасности перехватила 370 кг произведённых на Украине наркотических средств, сообщили 6 октября в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

При участии сотрудников таможни ФСБ пресекла 11 фактов контрабанды «синтетики» с сентября прошлого года по сегодняшний день. Наркотики везли в Россию транзитом через государства ЕС — прибалтийские страны и Польшу.

Машины с тайниками шли в Киев, и уже из украинской столицы их забирали наркокурьеры — не подлежащие призыву в ВСУ украинские граждане или проживающие на Украине граждане России.

Глава погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов 27 мая сообщил, что на Украине синтетические наркотики производят в промышленных масштабах. За прошлый год на западной границе таможенники изъяли свыше 530 кг наркотиков.

В ЛНР в конце августа сообщили, что российские военные в ходе СВО обнаружили на позициях, оставленных ВСУ, бочку. В ней находились вещества, применяющиеся для производства наркотиков.