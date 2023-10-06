Красноярск, 6 октября, 2023, 10:01 — ИА Регнум. В красноярской школе скончался 11-летний подросток. Об этом сообщили в региональном следственном управлении.

СУ СК России по Красноярскому краю

Трагедия произошла 6 октября в школе №83. Ученик пятого класса умер на уроке физкультуры.

«Шестого октября 2023 года ученик пятого класса, находясь на уроке физкультуры в одной из школ города Красноярска, потерял сознание», ― говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Ученику стало плохо во время бега по кругу. Мальчик стал бледнеть, терять сознание. Первую помощь ему оказали учителя и школьный врач. Прибывшие сотрудники бригады скорой помощи попытались реанимировать ребёнка, однако спасти его не удалось. Медики констатировали его смерть.

Следователи и сотрудники прокуратуры начали проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в школе на востоке Москвы в районе Перово скончался ученик девятого класса. Это произошло на перемене между первым и вторым уроками. По расписанию до этого класс находился на уроке физкультуры.

По словам очевидцев, мальчик выглядел здоровым и на уроке был активным и выполнял все задания. После занятия ученик переоделся, пришёл на урок русского языка и умер. Ему вызвали скорую, но врачи ничем не смогли помочь.

В апреле подобный случай произошёл в Адыгее. В одной из школ ученица четвёртого класса скончалась после того, как подвернула ногу на уроке физкультуры. Боль после травмы у девочки не проходила, и родители обратились в ближайшую районную больницу. Прописанное врачом лечение не помогло, пострадавшей стало хуже. В результате девочку на скорой увезли больницу. Она скончалась в отделении реанимации. В качестве причины смерти медики указали стрептококковую пневмонию и острый сепсис.