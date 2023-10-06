Москва, 6 октября, 2023, 09:57 — ИА Регнум. 10 молодых химиков стали лауреатами конкурса стипендий имени академика Николая Лавёрова, организованного ПАО «Фосагро». Как рассказали в компании, стипендии вручаются в четвертый раз и стали важной частью обширной программы комплексной поддержки, которую компания оказывает талантливым учёным. Все стипендиаты — студенты Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева, одного из профильных вузов компании. Они имеют высокие показатели в учебе, научные публикации в высокорейтинговых журналах, развивают проекты в области зелёной химии. С момента учреждения программы стипендии имени академика Н. П. Лавёрова получили уже 40 студентов РХТУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Николай Лавёров преподавал в Менделеевке с конца XX века. Всю свою зарплату на протяжении долгих лет работы он передавал на стипендии студентам. «Сегодня «ФосАгро» возрождает уникальную память об этом великом человеке, — заявила директор Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ имени Д. И. Менделеева Наталия Тарасова. — Стипендия от компании стала наследием Николая Павловича».

И. о. ректора РХТУ Илья Воротынцев выразил благодарность «ФосАгро» за многолетнюю поддержку совместных научно-образовательных инициатив. «Наше партнерство — залог новых научных достижений и открытий, благодаря инновационным разработкам и идеям молодых российских химиков», — отметил он.

«Этот проект и тесное сотрудничество с РХТУ стали важной частью комплексной поддержки, которую «ФосАгро» оказывает талантливым молодым учёным», — рассказал первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. Он напомнил и о других проектах компании: «Доброй традицией стало вручать студентам РХТУ два раза в год премии за исследования в области зелёной химии. Кроме того, «ФосАгро» ежегодно проводит летние школы по зеленой химии, которые объединяют сотни исследователей со всего мира».