Сочи, Краснодарский край, 6 октября, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября, говоря об «окне в Азию», в шутку напомнил, что он плотник четвёртого разряда и знает, как «окна строить».

РИА Новости/ Григорий Сысоев Президент России Владимир Путин

«Я плотник четвёртого разряда, я знаю, как окна строить. Не беспокойтесь… расширим, если потребуется», — сказал Путин после вопроса об отношениях с Японией.

Помимо этого, глава государства добавил, что если Япония проявит инициативу в вопросе нормализации взаимоотношений, то Россия готова к сотрудничеству.

Путин получил квалификацию плотника четвёртого разряда в стройотряде. Об этом он в сентябре рассказал на открытом уроке «Разговор о важном».

Как сообщало ИА Регнум, российский президент 5 октября принял участие в пленарной сессии юбилейного, ХХ заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Беседа лидера с членами клуба «Валдай» продлилась 3 часа 40 минут.

Во время выступления Путин заявил, что Россия готова к диалогу с Японией, если она выступит с такой инициативой. Он напомнил, что именно японская сторона ввела антироссийские санкции, а не наоборот, поэтому предложения не должны исходить от России.

В июле власти Японии запретили экспорт в Россию автомобилей с объёмом двигателя больше 1,9 л и других разнообразных товаров из совершенно разных областей. Японский министр экономики Ясутоси Нисимура заявил, что ограничения вводятся с целью нарушить укрепление российского промышленного сектора.

Кроме того, в сентябре глава МИД Японии Ёко Камикава заявила о неизменности позиции Японии по отношению к мирному договору с Россией.