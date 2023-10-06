Луганск, 6 октября, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Российские военные усилили активность на краснолиманском направлении, сообщил 6 октября в своём Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.

РИА Новости/Евгений Биятов

«От юго-запада Сватово и до северо-запада Лисичанска резко возросли артиллерийские обстрелы украинских позиций со стороны наших войск», — сообщил Марочко.

По его данным, на этом участке фронта российская авиация стала чаще наносить по ВСУ удары. Также участилось применение тяжёлых огнемётных систем.

Марочко добавил, что российские военные наносят огневые поражения равномерно по всему этому участку фронта. Эти атаки ВС РФ проводят регулярно — как днём, так и ночью.

Минобороны 5 октября показало работу ТОС «Солнцепёк» на купянском направлении. Российские военные рассказали, что огнемётную систему применяют практически круглосуточно — для поддержки пехоты.