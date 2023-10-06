Москва, 6 октября, 2023, 09:50 — ИА Регнум. В результате столкновения двух легковых автомобилей в Гагаринском тоннеле в Москве пострадали три человека. Об этом 6 октября сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

Прокуратура Москвы

Отмечается, что авария произошла в Гагаринском тоннеле, когда водитель такси столкнулся с остановившимся из-за неисправности автомобилем и сбил двух находящихся рядом пешеходов.

«По предварительной информации, пострадали двое мужчин, находившихся в момент аварии на проезжей части, а также пассажирка такси», — говорится в сообщении и уточняется, что всех пострадавших направили в медучреждения.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее, 6 октября, стало известно, что при столкновении легковушки с большегрузом в Самарской области погибли два человека. ДТП произошло на 897-м километре трассы М-5 «Урал».

В Башкирии 4 октября из-за столкновения с грузовиком шесть вагонов тепловоза сошли с рельсов. В результате аварии пострадал водитель грузового автомобиля.