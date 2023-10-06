Анкара, 6 октября, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Беспилотники национальной разведывательной организации Турции (MİT) провели воздушную разведку в Сирии и уничтожили цели и объекты запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 5 октября сообщил телеканал CNN Türk.

Mustafa. KarabasTUSAS

«В Сирии была организована воздушная операция с применением беспилотников. Было уничтожено множество объектов и боеприпасов, находящихся под контролем террористической организации РПK», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября у здания МВД и парламента Турции в центре Анкары прогремел взрыв. Телеканал CNN Turk уточнил, что в результате взрыва есть пострадавшие.

Позднее в этот же день глава МВД Турции Али Ерликая рассказал, что два террориста совершили теракт около здания МВД в Анкаре. Одного удалось нейтрализовать.

Запрещённая в Турции РПК вечером 1 октября взяла на себя ответственность за попытку теракта в центре Анкары. Ерликая 3 октября заявил, что Турция начала крупномасштабную антитеррористическую операцию под кодовым названием «Герои». За сутки правоохранители задержали более 110 подозреваемых в причастности к запрещённой Анкарой РПК.