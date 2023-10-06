Калькутта, Индия, 6 октября, 2023, 09:26 — ИА Регнум. В зоне наводнений в индийском штате Сикким в Гималаях, который находится на северо-востоке страны, продолжают находиться три россиянки, которых эвакуируют военным вертолётом. Об этом 6 октября сообщили в генеральном консульстве России в Калькутте.

Mubashir Hassan/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В настоящий момент в зоне бедствия продолжают оставаться три российских гражданки. Погодные условия по-прежнему остаются неблагоприятными, однако уже направлен первый вертолёт для эвакуации застрявших туристов», — привёл слова представителя дипломатического учреждения ТАСС.

В генконсульстве уточнили, что эвакуацию россиянок осуществят индийские военные, женщин доставят на вертолётную площадку Mangan Helipad (северный район штата Манган) или на вертолётную площадку Libing Army Helipad (восток штата Сиккима), а затем перевезут в город Гангток, являющийся столицей пострадавшего от наводнения региона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 октября стало известно, что как минимум 40 человек погибли в результате наводнения в штате Сикким. Разгул стихии произошёл из-за проливных дождей в районе ледникового озера Лхонак, которое находится на северо-востоке штата.

На американские штаты Северная Каролина и Вирджиния 24 сентября обрушился тропический шторм «Офелия». Скорость ветра в эпицентре шторма составляла 113 км/час. Ураган принёс с собой дожди, а также разрушительные ветры, наводнения и опасные приливы.