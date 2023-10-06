Киев, 6 октября, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Два брата, управляющие артиллерийской установкой 2С19 «Мста-С», являются одним из лучших расчётов Западного военного округа (ЗВО) на купянском направлении специальной военной операции (СВО), сообщил журналистам боец с позывным Терек, командующий подразделением 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад».

РИА Новости Самоходная гаубица 2С19 «Мста-С»

«Работали по позициям противника, огневое поражение нанесли по цели «пехота укрытая», получили координаты, расчет сориентировался, навелись и выстрелил. Данный расчёт работает на отлично. Лучший расчет», — сказал военнослужащий, слова которого приводит РИА Новости.

Терек подчеркнул, что братья действуют слаженно, обладая высокой степенью доверия и взаимопонимания. Один из бойцов сообщил, что он старше своего брата по званию и отдает ему приказы.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая Министерство обороны России опубликовало видеозапись с кадрами службы российских военных, управляющих артиллерийской установкой «Гиацинт-Б». В её расчёте служат четыре родных брата.

Трое бойцов, которые являются близнецами, были призваны по повестке. Один из них — наводчик орудия с позывным Весна — рассказал, что их старший брат также решил участвовать в спецоперации в качестве добровольца и пошёл служить к ним в отряд.

4 июля Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что в зоне СВО в одной артиллерийской батарее служат вместе братья-близнецы. Каждый из бойцов командует расчётами установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».