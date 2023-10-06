Анкара, 6 октября, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Планы Соединённых Штатов Америки по уничтожению России путём её окружения провалились. Их не дал осуществить президент России Владимир Путин, опередив американцев на Украине. Об этом 6 октября сообщила турецкая газета Sabah.

Александр Вильф/РИА Новости Владимир Путин

«Путин, объявивший о присоединении, помимо Крыма, таких богатых подземными и наземными ресурсами регионов, как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, разрушил стратегию США по окружению России», ― подчеркнул обозреватель издания Берджан Тутар.

Автор статьи отметил, что Вашингтон также потерпел «глобальную» неудачу в вопросе, касающемся санкций против России.

Кроме того, сообщил журналист, на Западе усиливается протест против военной поддержки Украины.

«Практически все придерживаются того мнения, что борьба проиграна и Киеву следует сесть за стол переговоров с Россией», — отметил автор материала.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в июне 2023 года на ПМЭФ заявил, что страна займётся укреплением своего суверенитета во всех областях и сохранит при этом все условия для равноправного сотрудничества со всеми государствами.

Если Россия перестанет быть суверенной, она перестанет существовать, подчеркнул российский лидер на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. Он добавил, что страну нельзя разделить, потому что она существует только в своей целостности, в духовном и культурном богатстве.

Президент отметил, что цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить Россию. Он напомнил, что на Западе прямо заявили, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и России.