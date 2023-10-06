Новосибирск, 6 октября, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Глава Минобороны Сергей Шойгу 6 октября прибыл на «Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова» и проверил ход выполнения гособоронзаказа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео. Министерство обороны России Министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения «Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова»

«Глава российского военного ведомства проинспектировал лётно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, входящего в состав ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», и осуществляющего серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34», — сообщили в ведомстве.

Директор завода Александр Панасенко сообщил главе Минобороны, что предприятие может не только выпускать серийную продукцию, но производить капремонт авиатехники, выработавшей свой ресурс.

Завод сейчас совмещает ремонтные работы с модернизацией боевых машин. Эти работы идут одновременно в целях экономии средств на производство.

Шойгу накануне, 5 октября, посетил полигоны Южного военного округа и проверил, как на них идёт подготовка контрактников и добровольцев. Военных обучают по различным направлениям, в том числе управлению дронами.

После этого глава Минобороны провёл совещание в штабе Объединённой группировки российских войск. Он сообщил, что сейчас в армию идут высокомотивированные и готовые к выполнению боевых задач добровольцы.