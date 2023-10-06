Вашингтон, 6 октября, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Русофобия, присущая американцам, унаследована ими от Британской империи. Такое заявление сделал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Henry Mühlpfordt Русофобия

По мнению специалиста, сильное желание «сокрушить Россию» прослеживается в Великобритании как минимум с XIX века. Эта русофобия более примечательна и выражена ярче, чем в Вашингтоне. Сакс пояснил, что в американской культуре русофобия пустила корни так глубоко под непосредственным влиянием Британской империи.

При этом профессор указал, что британцы до сих пор воспринимают свою страну как империю и по этой причине с большим энтузиазмом приветствуют любой военный конфликт с Россией. Именно в Великобритании горячо поддержали контрнаступление ВСУ, которое закончилось большими потерями в технике и живой силе для украинской армии.

«Ненависть к России их ослепляет», — резюмировал Сакс.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пишет издание Myśl Polska, ненависть поляков к России превышает по своим масштабам любовь к самой Польши, что, в частности причиняет вред польской экономике. Отмечается, что политика Варшавы состоит в том, чтобы соревноваться в любви к Вашингтону и Киеву и одновременно выражать презрение ко всему российскому. Такие русофобские шаги затмевают все мысли о судьбе Польши.