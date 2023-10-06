Нью-Дели, 6 октября, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Не менее 40 человек погибли при наводнении в северо-восточной части Индии. Об этом 6 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительственных чиновников.

Javed Dar/XinHua/Global Look Press

Ранее сообщалось о 14 погибших и 120 пропавших без вести в результате наводнения в индийском штате Сикким.

По мнению индийских учёных, разгул стихии произошёл из-за проливных дождей в районе ледникового озера Лхонак, которое находится на северо-востоке штата Сиккима. Также ситуация усугубилась в результате сброса воды с расположенной на реке Тиста ГЭС.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября на американские штаты Северная Каролина и Вирджиния обрушился тропический шторм «Офелия». Он принёс с собой дожди, разрушительные ветры, наводнения и опасные приливы. Скорость ветра в эпицентре шторма составляла 113 км/час.

На канадскую провинцию Новая Шотландия 16 сентября обрушился атлантический ураган «Ли», принесший сильный ветер и дожди, ставшие причиной подтоплений в прибрежных районах. Отдельные порывы ветра достигали 110 км в час.