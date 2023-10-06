Белград, 6 октября, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Из-за проблем с энергоснабжением предстоящая зима для Украины будет хуже и страшнее, чем прошлая. Об этом 6 октября написал обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович.

Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Киев

«Украинские власти не скрывают страха, что из-за энергообеспечения предстоящая зима будет хуже прошлой», — отметил он.

Новакович отметил, что союзники Украины оказывают ей помощь финансами и рабочей силой, из-за чего украинские инженеры круглосуточно работают для восстановления необходимого для отопления в холодный сезон оборудования, однако этот процесс «идёт туго».

Подготовка к зимним холодам осуществляется вместе с регулярным обслуживанием систем, многие части которых уже устарели, добавил обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября около 60% граждан Украины заявили об ухудшении личного экономического положения, у 35% оно не изменилось, и только 5% почувствовали улучшение в этом вопросе. Это стало известно из результатов социологического опроса украинской исследовательской группы «Рейтинг».

Вооружённые силы России с октября 2022 года наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики на территории Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что это делается в ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения ВСУ на объекты российской гражданской инфраструктуры.

При этом 5 октября глава государства подчеркнул, что Россия не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Он напомнил, что Москва не имеет отношения к кровавому антиконституционному перевороту в Киеве, который произошёл зимой 2014 года.