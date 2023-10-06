Харьков, Украина, 6 октября, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Харькове 6 октября, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что взрывы произошли в Основянском и Киевском районах.

О взрывах в Харькове также сообщили глава города Игорь Терехов и глава Харьковской области Олег Синегубов. По данным мэра, взрывы прогремели в центральной части Харькова.

В ночь на 6 октября «Страна. ua» сообщило о взрывах в Киеве.

Накануне, 5 октября, украинские СМИ сообщали о взрывах в Кировоградской области (в городе Кропивницком) и в Полтавской области (в Миргороде).