Вашингтон, 6 октября, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Власти США совершили шесть ошибок, вызвавших конфликт Запада с Россией, написал старший научный сотрудник Института Катона, бывший помощник 40-го американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.

WILL OLIVER/EPA/ТАСС

По словам эксперта, первой оплошностью Вашингтона стало расширение НАТО на восток, несмотря на заверения в адрес России, что альянс не будет двигаться к российским границам. Ещё одним просчётом США является атака Запада на Югославию, задевшая геополитические интересы России.

Другой промах заключается в циничном отношении к Минским соглашениям. Бэндоу напомнил, что ранее западные политики признались в том, что пошли на эти договорённости, чтобы выиграть время для Украины и усилить её для борьбы против России.

Четвёртую ошибку эксперт видит в недостаточной реакции США на беспокойство со стороны России по поводу сотрудничества НАТО и Киева. Кроме того, Вашингтон не позволил быстро урегулировать украинский конфликт, прервав в марте 2022 года мирные переговоры между Россией и Украиной. Это, по мнению Бэндоу, можно назвать еще одним упущением со стороны США.

Экс-советник отметил, что теперь Соединенные Штаты накачивают ВСУ «чудо-оружием», которое только затягивает боевые действия и провоцирует Москву на более ожесточённое сопротивление. Он добавил, что США и Европа не только ответственны за этот конфликт, но жертвуют жизнями жителей Украины ради своих интересов.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский будет мёртв к тому моменту, когда Киев будет подписывать акт о капитуляции перед Россией. Он считает, что для Зеленского уже всё кончено и за столом переговоров с РФ будет находиться другой лидер, который сменит действующего.

Издание The Hill 3 октября опубликовало статью Марка Темницкого, в которой говорится, что Украине придётся заключить мирное соглашение на условиях Москвы, если ВСУ потерпят крах в ходе своего контрнаступления. Автор публикации отмечает, что такое условие Киеву может выдвинуть Запад, который будет вынужден со временем снижать уровень поддержки украинской стороны из-за давления со стороны общественности.