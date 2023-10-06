Москва, 6 октября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Курс евро на открытии торгов на Московской бирже 6 октября превысил 106 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Дарья Антонова ИА Регнум

Такого показателя валюта достигла впервые с 16 августа.

По данным с биржи на 07:00 по московскому времени, европейская валюта достигла 106 рублей, прибавив в цене 0,22%. Позже евро прибавил в стоимости ещё 0,28% и торговался по 106,06 рубля. К 07:19 мск евро находился на отметке 106,1 рубля (+0,31%).

В то же время доллар торговался на уровне 100,6 рубля (+0,19%), юань ― 13,751 рубля (+0,17%).

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября курс евро на Мосбирже опустился ниже 103 рублей впервые с 28 августа. В ходе торгов курс европейской валюты опустился до отметки 102,93 рубля (–1,75%). Курс доллара опустился до 95,88 рубля, теряя 1,88%.

Курс евро на Мосбирже 30 августа превышал 105 рублей впервые с 16 августа, доллар торговался на уровне 96,16 рубля. После евро скорректировался до 104,9 рубля, доллар — 96,08 рубля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 3 октября, что поводов для беспокойства из-за курса доллара США нет. По его словам, нужно привыкать жить в рублёвой зоне, не чувствовать себя зависимыми от доллара. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Центробанк и правительство полностью обеспечивают макроэкономическую стабильность, а чрезмерное внимание к колебанию курса доллара является «рудиментом прошлого».