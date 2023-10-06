Киев, 6 октября, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Свидетельство о смерти предлагают приобрести украинцам в даркнете, чтобы избежать мобилизации. Об этом 6 октября сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

Продавцы ложных свидетельств о смерти обещают покупателям выдать официальный документ, который будет внесён во все базы документов, а при необходимости даже организовать фальшивые похороны.

Комплект документов с возможностью получения денежной компенсации за якобы убитого родственника предлагается приобрести за десять тысяч долларов. Продавцы обещают потенциальным покупателям, что таким образом владельцы фальшивого документа смогут «не ходить на войну», и при этом родственники получат все положенные им выплаты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин, все военнообязанные на Украине должны быть готовы к тому, что их направят на фронт. По словам Истомина, «каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придётся защищать родину с оружием в руках».

В начале месяца депутаты Верховной рады выступили с предложением отменить действующие предельные сроки пребывания на военной службе и разрешить офицерам и рядовым служить после достижения возраста 65 лет, а генералам — после 70 лет.