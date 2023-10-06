Гранада, Испания, 6 октября, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Сценарий с введением санкций против Азербайджана из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха носит контрпродуктивный характер, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в испанской Гранаде.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Он пояснил, что такие ограничения не позволят «наилучшим образом» защитить территорию и население Армении. Французский лидер считает, что необходимо продолжать вести переговоры с Азербайджаном.

Макрон полагает, что по отношению к Баку нужно применять не политику санкций, а политику «требовательности, ясности и обязательств». Президент выразил надежду, что следующая встреча по этой теме состоится в Британии.

Он также пообещал провести телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам Макрона, необходимо «продолжать оказывать давление» на Баку.

Глава Франции высказал «глубокое сожаление» по поводу того, что Алиев и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган отсутствовали на саммите в Гранаде. Он рассказал, что главными проблемами остаются гуманитарная ситуация в Армении и спор по поводу границы двух стран.

Макрон отметил, что Франция находится на передовой линии оказания поддержки Еревану и Нагорному Карабаху.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября информационное агентство APA проинформировало, что Ильхам Алиев отказался от встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Мероприятие планировалось провести 5 октября в Гранаде.

Лидеров республик пригласили в Испанию на переговоры, в которых также должны были участвовать Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Евросовета Шарль Мишель. Журналисты утверждают, что Алиев выдвинул в качестве условия своего участия на саммите приглашение Реджепа Тайипа Эрдогана, но Париж и Берлин отказали Баку.

Никол Пашинян 5 октября на саммите в Гранаде подписал декларацию, в которой признаётся, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.