Братислава, 6 октября, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Возмущение нарастает среди жителей Словакии в связи с тем, что власти страны отдают предпочтение зажиточным украинским беженцам, а не собственным страдающим гражданам. Об этом 5 октября рассказал обозреватель Рафаэль Миндер в статье для Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум Словакия

Журналист пообщался с жителями словацкой деревни Чонковце, которая находится всего в десяти километрах от границы с Украиной. Здесь около половины жителей из 540 проголосовали на парламентских выборах в прошедшие выходные за партию Smer, выступающую против продолжения поддержки Киева.

«За последний год настроение здесь изменилось. Мы по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии», — пояснил экс-мэр деревни Ян Скиба.

Партия Smer вырвалась в лидеры на парламентских выборах, прошедших в стране 30 сентября, и заняла первое место с 22,94% голосов избирателей. Журналист пояснил, что победа партии Smer обусловлена ослаблением поддержки Украины со стороны западных союзников.

«Среди наших граждан существует глубокое негодование из-за щедрости государства по отношению к Украине в сравнении с тем пренебрежением, которое сменявшие друг друга правительства в Братиславе проявляли к жителям более бедных восточных районов Словакии», — отметил мэр деревни Чонковце.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Словакии Зузана Чапутова заблокировала предоставление нового пакета военной помощи Украине. Такое решение она приняла сразу же после парламентских выборов, на которых победила оппозиционная социал-демократическая партия Smer бывшего премьер-министра Роберта Фицо.

В свою очередь, Фицо выступил за урегулирование украинского конфликта путём переговоров. На пресс-конференции в Братиславе 1 октября лидер Smer назвал огромной трагедией для всех происходящее на Украине. Он заявил, что если партия Smer будет формировать правительство, то приложит все усилия для запуска переговорного процесса, в том числе на площадке ЕС.